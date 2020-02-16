В Москве захотели создать «полицию тишины»

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников предложил создать в столице специальную службу, которая могла бы бороться с шумными посетителями баров или кафе, которые мешают горожанам отдыхать, сообщает агентство «Москва». Журнал Москвич Mag предположил, что такую службу можно было бы назвать «полицией тишины».

По мнению Семенникова, такое ведомство можно было бы сформировать на базе столичного департамента торговли и услуг. «Есть определенные сложности — ночное время, не все органы госвласти заточены под то, чтобы ночью выезжать к нарушителям», — сказал депутат.

Для жалоб на нарушителей можно создать специальный сайт, добавил Семенников.

Согласно разработанному депутатами Мосгордумы законопроекту, для торговых объектов в многоквартирных домах, нарушающих тишину ночью, предусмотрены штрафы в размере до 80 тысяч рублей.

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