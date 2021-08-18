В Москве заключили под стражу укравшего 12 миллионов рублей из банка кассира

В Москве кассира банка, который украл 12 миллионов рублей, заключили под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Суд, с учетом позиции прокуратуры, избрал в отношении 26-летнего кассира одного из столичных банков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение чужого имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере")», — говорится в сообщении ведомства.

14 августа мужчина украл деньги из банка, после чего попытался улететь из России. Мужчину задержали на следующий день в аэропорту.

Ранее неизвестный украл шесть миллионов рублей из багажника автомобиля Mercedes, припаркованного на Патриарших прудах в центре столицы. По предварительной информации, злоумышленник подобрал ключи и вскрыл багажник.

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