В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»

Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Запись на прививку приостановили, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Следующую партию препарата поставит Минздрав России.

Москвичи по-прежнему могут записаться на прививку препаратом «Спутник V» почти в 120 центрах вакцинации в поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, а также в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

Ранее, в конце июня, в столице также закончилась вакцина «КовиВак», пишет «Лента.ру». Запись на вакцинацию этим препаратом тоже приостановили.

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