В Москве закроют четыре станции метро

Четыре станции московского метрополитена закроют с вечера пятницы, 31 июля, до утра вторника, 4 августа. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной подземки.

Для пассажиров будут временно недоступны станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии. Введение ограничений необходимо для того, чтобы провести на данном участке работы по устройству современного бесстыкового пути, уточнили в метрополитене.

Для пассажиров запустят бесплатные автобусы КМ, которые будут курсировать от станции «Саларьево» вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Также горожане смогут воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта — для них в районе создадут временные выделенные полосы.

В прошлый раз участок красной ветки закрывался с 25 по 27 июля. Следующее закрытие для проведения работ запланировано на 8-10 августа.

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