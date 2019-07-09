В Москве закроют девять станций метро

С субботы, 13 июля, для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии московского метрополитена. Как сообщается на сайте подземки, речь идет о станциях «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

«В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля, с открытием метро. Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии», — говорится в сообщении.

В обычном режиме станции начнут работать с 21 июля. Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будут работать бесплатные компенсационные автобусы.

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