В Москве закрыли крупный торговый центр

Двери московского торгового центра «Капитолий Марьина Роща» опечатали судебные приставы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседников радиостанции, торговый центр прекратил работу 30 апреля. Сотрудники «Капитолия» рассказали, что он не будет работать 90 дней.

Официального комментария управления Федеральной службы судебных приставов пока не поступало.

ТЦ «Капитолий» находится на пересечении Шереметьевской улицы и 11-го проезда Марьиной Рощи. Здание занимает около 30 тысяч квадратных метров. Объект принадлежит структуре турецкой Enka — «Энке ТЦ».

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