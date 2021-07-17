В Москве закрыли участок Сокольнической линии метро

Участок Сокольнической линии московского метрополитена между станциями «Спортивная» и «Тропарево» закрыли до 8 августа. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как пояснили в департаменте, подобное ограничение связано со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки. Специалистам пришлось отключить контактный рельс, без которого не могут ходить поезда, для того, чтобы переложить кабели на месте будущего перехода на БКЛ — он появится в центре зала станции «Проспект Вернадского».

На время закрытия участка «красной» ветки для пассажиров будут запущены специальные автобусы КМ. Также горожан просят пользоваться станциями МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линий. «Добраться до их станций можно на регулярных маршрутах наземного транспорта — автобусы будут ходить чаще», — уточнили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в московском метро откроют девять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Новые станции появятся на участке БКЛ протяженностью 4,6 километра — от станции «Хорошевская» до станции «Мневники». В эксплуатацию будут введены станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».

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