В Москве закрыли восемь станций метро

В московском метро временно закрыли участок Таганско-Краснопресненской линии — между станциями «Пролетарская» и «Котельники», передает агентство «Москва».

Временное закрытие станций «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

В районе закрытого участка организованы несколько компенсационных маршрутов наземного транспорта.

В районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино изменена схема движения транспорта и обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Выезд на выделенные полосы разрешен только городскому транспорт, такси же выезд запрещен. Ограничения действуют до 11 апреля.