В Москве закрылись девять станций метро

В столице до 25 августа закрылись девять станций Сокольнической линии метро, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Для пассажиров на неделю закрылись станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Последние четыре были открыты в июне текущего года и уже в июле закрывались на несколько дней.

Ограничения необходимы для завершения проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии, пояснили в пресс-службе метро.

На время закрытия участка запущены бесплатные компенсационные автобусы. Помимо этого пассажиров просят по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями, а также наземным транспортом.

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