В Москве закрылся легендарный ювелирный магазин

Подписчики районной группы откликнулись на публикацию. Оказалось, что многие помнят легендарный магазин еще с советских времен — тогда он назывался «Сапфир». Один из пользователей, в частности, опубликовал эпизод из фильма «Большие и маленькие» 1960-х годов, на кадры которого попало заведение.

«Жаль, мне мама в нем купила первые мои золотые сережки», «Я там внучке первые крохотные золотые сережки покупала», «А как ходили туда в детстве рассматривать сокровища! Изумруды, сапфиры, рубины, бриллианты! Чего там только не было! Посуда всякая драгоценная!» — писали участники группы.

Что появится на месте бывшего ювелирного магазина, пока неизвестно.

В начале июля на Кузнецком мосту закрылся старейший вегетарианский ресторан в Москве «Джаганнат». Владельцы заведения не смогли продлить аренду.

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