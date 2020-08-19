В Москве заметили автомобиль «скорой пивной помощи»

В районе Митино в Москве люди заметили автомобиль с надписью «скорая пивная помощь» и решили сфотографировать. Снимок опубликован в среду, 19 августа, в Telegram-канале «Московские новости».

Зеленая машина оказалась наружной рекламой пивного магазина — на заднем бампере однодверного советского запорожца белой краской написано «1 этаж».

17 августа стало известно, что на западе столицы мужчина открыл стрельбу по рабочим, укладывавшим асфальт, из-за оставленной на его машине царапины. В результате стрельбы один человек погиб, другой получил огнестрельное ранение в ногу.

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