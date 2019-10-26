В Москве заметили «Бэтмобиль»

На дорогах Москвы водители заметили копию «Бэтмобиля», снятого в фильме «Бэтмен против Супермена». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«По Москве катается "Бэтмобиль". Как настоящий, только не стреляет. 55 миллионов рублей — и он ваш», — говорится в подписи к видео.

Согласно объявлению на сайте «Авто.ру», такой автомобиль стоит 55 миллионов рублей. В Россию «Бэтмобиль» привезло бюро FastBoomPro, которое его и доработало.