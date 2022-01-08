В Москве заметили Деда Мороза на необычном транспорте

Большее количество юзеров на видео куда больше заинтересовало транспортное средство. «Как называется этот агрегат? Когда в продаже будет и где?» — написал один из них и многие его поддержали. «Интересная игрушка. Правда, цена кусается. Смотрел ради интереса: от 110 тысяч цена. Называется мотосноуборд», — ответили им.

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