В Москве заметили Деда Мороза на необычном транспорте
В Павшинской пойме на Москве-реке заметили Деда Мороза на необычном транспорте. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «Новости Москвы».
«На Москве-реке в Павшинской пойме испытывают новый транспорт для Деда Мороза», — так подписал ролик автор поста. Сразу несколько человек обратили внимание, что это вовсе не отечественный герой новогодних праздников, а его заграничный собрат — Санта-Клаус, ведь одеяния у них отличаются. Один из подписчиков канала отметил, что старику в любом случае больше подошли бы лыжи.
Большее количество юзеров на видео куда больше заинтересовало транспортное средство. «Как называется этот агрегат? Когда в продаже будет и где?» — написал один из них и многие его поддержали. «Интересная игрушка. Правда, цена кусается. Смотрел ради интереса: от 110 тысяч цена. Называется мотосноуборд», — ответили им.
Часть пользователей заметно расстроилась появлению зимнего аналога самоката, от обилия которых в теплое время им страшно выходить на улицу.
Ранее Деды Морозы станцевали в московском аэропорту и попали на видео.