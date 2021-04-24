В Москве заметили молнии и град

Десятки гроз зафиксировали в Москве и Подмосковье в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщил центр погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

По данным синоптиков, в районе столицы было замечено более 30 молниевых разрядов. Больше всего молний было на юге Подмосковья в середине дня. Еще несколько разрядов зафиксировано на севере и на западе региона.

Кроме того, жители северных районов Москвы заметили осадки в виде града, который почти сразу растаял после выпадения. По оценкам некоторых москвичей, размер градин достигал восьми миллиметров.

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