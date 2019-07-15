В Москве заметили нарушающий ПДД беспилотник

Беспилотный автомобиль «Яндекса», выехавший на улицы Москвы в рамках тестирования, нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Беспилотник пересек стоп линию на красный свет светофора. За этим нарушением его заметили на пересечении улицы Мосфильмовская и Проектируемого проезда №6095 (будущий южный дублер Кутузовского проспекта — прим. МОСЛЕНТЫ)

Первые пять беспилотных автомобилей компании «Яндекс» тестируют в Москве с июня 2019-го. Основными магистралями для них станут МКАД и Третье транспортное кольцо.

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