В Москве заметили новый тренд на питомцев

В одном из московских дворов заметили местную жительницу с козой. Соответствующий пост появился на портале Pikabu.

На размещенном в сети снимке видна девушка, которая выгуливает питомца на поводке. «Новый тренд?» — задался вопросом автор поста.

Пользователи сети и ранее встречали на улицах столицы коз. Так, животные гуляли по улицам в Южном Бутово, возле Третьего транспортного кольца в районе станции метро «Беговая», а также в одном из столичных парков.

13 августа пассажиры столичной подземки заметили в одном из вагонов поезда девушку со свиньей. На фотографии в сети был виден питомец в шлейке и на поводке. «Нарушаем. Почему без намордника?» — говорилось в подписи.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!