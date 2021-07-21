В Москве заметили осторожного зверя

В Москве на территориях природного заказника «Долина реки Сетунь» и парка «Останкино» были замечены ондатры. По словам специалистов Мосприроды, обнаружить и снять грызуна — большая удача, так как это достаточно осторожный зверь, избегающий встреч с человеком. Информация об этом появилась на сайте городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Зверька, который внешне напоминает крупную крысу, ранее видели еще в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево», в комплексном заказнике «Зеленоградский», на прудах в Знаменских Садках и в Северном Бутове.

Отмечается, что постоянно на природных территориях Восточного округа проживает несколько семейных групп. «Следы лап и характерные погрызы прибрежной растительности встречаются в природно-исторических парках "Косинский" и "Измайлово", в лесопарке "Кусково", поскольку именно там расположено довольно много крупных водоемов», — говорится в сообщении.

Ондатра, или мускусная крыса, — вид млекопитающих из подсемейства полевок семейства хомяковых. Она не относится к редким или краснокнижным животным Москвы. Первоначально грызуны жили в Северной Америке. В Европу их привезли в 1905 году. В СССР они попали лишь в 1926 году по инициативе профессора Владимира Генерозова.

Образ жизни этих зверей тесно связан с водой и сушей, вода для них — источник пищи и место обитания. Поэтому ондатры селятся возле водоемов с богатой растительностью.

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