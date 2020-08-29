В Москве заметили «плиточного сфинкса»

Жители Москвы заметили в столице «плиточного сфинкса». Снимок появился в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На кадрах запечатлен сфинкс, выложенный из тротуарной плитки.

Пользователи соцсети в комментариях выдвинули свои предположения о том, какое животное пытался изобразить мастер. Некоторые считают, что на снимке росомаха.

Большой сфинкс — древнейшая из сохранившихся на Земле монументальных скульптур, она находится на западном берегу Нила в Гизе. Скульптура высечена в форме сфинкса — лежащего на песке льва.

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