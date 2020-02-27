В Москве заметили полную спящих людей электричку

Жители Москвы заметили электричку, полную спящих пассажиров. Видео появилось в сообществе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что некоторые люди дремлют сидя, другие разместились на нескольких сидениях.

Один из пользователей соцсети предположил, что на видео снят поезд, движущийся по Горьковскому направлению Московской железной дороги. «Обычно такое после 22 часов», — отметил он. Другая написала, что такая ситуация привычна для первой электрички. Большинство пользователей поддержали людей с видео и вспомнили, что и сами так ездили.

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