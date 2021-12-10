В Москве заметили рост приезжих из Латинской Америки

Жители одного из столичных районов заметили рост приезжих с Кубы. Пост об этом появился в Facebook-группе «МарьиноЭтоМы».

«В районе метро "Братиславская" в последнее время очень часто стал слышать испанскую речь. В основном, вижу молодежь», — отметил автор топика, предположив, что это кубинцы. Мужчина поинтересовался, почему иностранцы массово приехали в Марьино.

Многие комментаторы подтвердили, что замечали на улице приезжих из Латинской Америки. «Это челноки, у России безвизовый режим с Кубой, везут сюда сигары и ром, домой отправляют китайский ширпотреб», — пояснили местные жители.

Одна из пользовательниц рассказала, что у нее в подъезде есть квартира, где иностранцы останавливаются группами по пять-шесть человек. «В общем и целом, они нормальные. Не бузят, не хамят. Ну таскают тюки», — одобрили москвичи поведение приезжих.

«О, ром кубинский можно у них купить? И сигару бы неплохо», — заинтересовались в комментариях. Одна женщина рассказала забавную историю про то, как увидела на улице Марьино бездомного, курившего сигару. «Кубинцы в "Пятерочке" убираются и, видать, вместо мелочи сигары подают бездомным», — с юмором заключила пользовательница.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали кубинца, пытавшегося незаконно ввезти в страну 100 сигар стоимостью 407 тысяч рублей.