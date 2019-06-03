В Москве заметили скамейки для интровертов

В столице обратили внимание на деревянные кресла, на которых может разместиться только один человек. Соответствующий снимок был опубликован на портале Pikabu.

На размещенных в сети кадрах видны пять стоящих в ряд лавочек, которые по размерам отличаются от стандартных. «В Москве появились скамейки для интровертов», — говорится в подписи к посту.

О том, где именно был сделан снимок, не уточняется.

Пользователи оценили публикацию в комментариях. «А почему они не отгорожены друг от друга бетонными стенами в метр толщиной?» — пошутил один из них. «Что-то они слишком близко друг к другу, а у меня зона комфорта на сто метров вокруг», — отметил другой.

В декабре прошлого года в сети появился снимок, на котором изображено рабочее место охранника в московском храме Василия Блаженного. На изображении видно, что сиденье окружено обогревателями. «Когда розетки уже изобрели, а отопление еще нет. Стены каменные, работники музея и продавцы сувениров утепляются как могут», — писал автор публикации.

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