В Москве заметили «слишком любящий благоустройство» автобус

В Митино автобус заехал на газон. Фотография появилась в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«Когда слишком любишь благоустройство», — говорится в подписи к фото. В комментариях пользователи сети предположили, что автобус заехал понюхать цветы.

В феврале в сети появилось видео, на котором пассажиры толкают автобус. На кадрах видно, как толпа людей идет по проезжей части вслед за транспортным средством, и некоторые его подталкивают. «До метро "Выхино" сегодня все дружно толкали автобус», — говорится в подписи к ролику.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!