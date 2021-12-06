В Москве заметили усыпанную реагентами площадку для собак

Площадка около супермаркета в Москве, где можно оставить собак, оказалась засыпана реагентами. Это заметила одна из местных жительниц, выложив фото в Facebook-группу «Реальная жизнь Перово Новогиреево Ивановское Вешняки».

«"Какая же тут парковка для собак? Тут же реагент!" — воскликнула моя дочь у "Пятерочки" за домом номер девять», — поделилась автор топика. Женщину возмутила сложившаяся ситуация. «Рачительный хозяин давно не оставляет собак у магазинов», — отметили в комментариях, сравнив домашних животных с маленькими детьми. Кто-то отметил, что питомцам необходимо одевать ботинки перед выходом из дома. «Никто за вашей собакой смотреть и создавать ей какие-то условия не обязан», — заключил один из пользователей.

С такой позицией согласились не все. «Инфраструктура города должна включать заботу о ее жителях априори», — высказали противоположное мнение в комментариях. Юзерам возразили, что продуктовый магазин в первую очередь предназначен для продажи продуктов и дополнительную инфраструктуру в нем реализовывают по желанию. «Вот я в такой магазин не пойду, если там будут у входа вечно привязаны пяток собак, часть из которых на длинном поводке и без намордника», — отметил один из пользователей.

Ранее геоэколог Анастасия Власова в беседе с «Мослентой» отметила, что специальные реагенты против гололеда в городе стоит использовать только в особых случаях, к примеру, для крутых спусков и подъемов.