В Москве заметили «Жигули-беспилотник»

В Москве на МКАД заметили «Жигули» на ходу, за рулем которого не видно водителя. Видео появилось в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«На МКАД заметили беспилотные "Жигули"», — говорится в подписи к публикации.

Комментаторы предположили, что если на кадрах не показана передняя часть автомобиля, то «Жигули» буксируют на жесткой сцепке. Другие пользователи отметили, что водитель машины, вероятно, ремонтирует ее на ходу.

Некоторые посчитали, что на кадрах запечатлен новый эксперимент столичных властей. Пользователи решили, что «Жигули» — это Tesla в России.

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