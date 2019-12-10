В Москве «заминировали» 25 станций метро

Неизвестные «заминировали» 25 станций Московского метрополитена, оставив сообщения об угрозе взрыва. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Проводится проверка, метро работает в штатном режиме. Список «заминированных» станций неизвестен.

Накануне поступили сообщения об угрозе взрыва 22 объектов в Москве, в том числе шести ТЦ, 13 школ, двух судов и Храма Христа Спасителя.

Волна ложных «минирований» в Москве и Санкт-Петербурге длится уже вторую неделю.