В Москве «заминировали» все станции метро, три вокзала и семь судов

В Москве «заминировали» все станции метро, три вокзала, а также ряд районных судов. Такие сообщения пришли и в несколько торговых центров в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По его данным, анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в адрес Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов на Комсомольской площади. Также неизвестные рассказали о заминированных в Басманном, Мещанском, Зеленоградском, Савеловском, Кунцевском, Коптевском и Тверском судах.

В Московской области аналогичные письма пришли в торговые центры «Леруа Мерлен» в Подмосковье: в Химках, Пушкино, Красногорске и Ногинске.

13 января стало известно, что с начала года в Москве анонимы сообщили о «минировании» около 2,5 тысячи объектов, в связи с этим были эвакуированы более 40 тысяч человек.

С ноября 2019 года в Москве началась новая волна угроз о «минировании». Она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Во всех случаях взрывные устройства обнаружены не были.

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