В Москве запахло гарью

Жители некоторых районов города пожаловались на запах гари. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Речь идет о Ясеневе и районе метро «Домодедовская».

«С самого утра сильно пахнет гарью, как от торфяников. И даже дождь не прибивает запах», — сообщил один из собеседников радиостанции. На момент публикации материала информации о пожарах от МЧС не поступало.

В 2010 году из-за сильной жары и продолжительного горения торфа в Московской области в городе образовалась сильная дымовая завеса.

Шлейф задымления от пожаров в Центральной России вызвал длительное, с небольшими перерывами, ухудшение видимости в аэропортах Московской воздушной зоны до 2-3 километров, также неоднократно наблюдалось ухудшение видимости.

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