В Москве запретят выезжать на выделенные полосы по выходным

В Москве с 7 ноября автомобилистам запретят проезд по всем выделенным полосам. Об этом в Telegram сообщил Департамент транспорта столицы.

Движение вне зависимости от дня недели будет разрешено только для городского транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных служб, а также велосипедов. Утверждается, что единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.

В Дептрансе напомнили, что штраф за выезд на выделенки составляет три тысячи рублей.

Демонтаж дорожных знаков уже начался. Камеры начнут выписывать штрафы, начиная с 7 ноября.

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