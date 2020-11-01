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В Москве запретят выезжать на выделенные полосы по выходным
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Москве с 7 ноября автомобилистам запретят проезд по всем выделенным полосам. Об этом в Telegram сообщил Департамент транспорта столицы.
Движение вне зависимости от дня недели будет разрешено только для городского транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных служб, а также велосипедов. Утверждается, что единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.
В Дептрансе напомнили, что штраф за выезд на выделенки составляет три тысячи рублей.
Демонтаж дорожных знаков уже начался. Камеры начнут выписывать штрафы, начиная с 7 ноября.
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