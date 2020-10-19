В Москве запустили сервис для регистрации посетителей ночных клубов

В Москве запустили онлайн-сервис, с помощью которого все желающие посетить ночные клубы и другие заведения столицы будут проходить регистрацию. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Сайт необходим для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений, режим работы которых предполагает проведение развлекательных мероприятий с 00:00 до 06:00. Обязанность проходить регистрацию при посещении таких заведений установлена указом мэра Москвы № 101-УМ», — отметили там.

Сервис откроется после сканирования QR-кода на входе в заведение. Посетителю нужно ввести номер мобильного телефона и подтвердить его, введя код из СМС-сообщения. Также он может авторизоваться через учетную запись на портале mos.ru. Далее появится подтверждение регистрации, продемонстрировав которое можно будет попасть в заведение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичные ночные клубы будут пускать посетителей только при регистрации их номеров телефонов. Теперь москвичи, пришедшие в ночное развлекательное заведение, должны будут на входе отсканировать QR-код либо отправить сообщение на номер 7377. В случае если в дальнейшем выяснится, что у кого-то из присутствовавших выявили коронавирус, тех, кто был в клубе в этот день, оповестят и направят их на тестирование на COVID-19.

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