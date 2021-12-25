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В Москве заработали катки с естественным покрытием

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В Москве заработали катки с естественным покрытием
Фото: Depositphotos

17 катков с естественным покрытием заработали с субботу, 25 декабря, в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства столицы.

«Четыре из них можно посетить бесплатно. Режим и особенности работы катков можно узнать на официальных сайтах парков», — говорится в сообщении.

Самой крупной площадкой стал бесплатный каток «Гигант» в парке «Сокольники». Его площадь составляет более 16,5 тысячи квадратных метров. Также катки открылись в Воронцовском парке, Измайловском парке, в саду Эрмитаж и в Лианозовском парке. Для посещения катка посетителям необходимо заранее зарегистрироваться или приобрести билет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в столице катков с искусственным льдом. «Поначалу были сомнения, следует ли открывать их в условиях пандемии. Но в конечном счете, подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении. А лишний заряд бодрости и хорошего настроения зимой гораздо нужнее, чем летом», — пояснил градоначальник.

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