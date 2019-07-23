В Москве завелись кэтхантеры

Москвичи сообщили о массовом отравлении кошек в районе Аэропорт. Столичный главк МВД начал проверку по данному факту, сообщает РИАМО.

Отмечается, что за последние полтора месяца было обнаружено около 50 мертвых кошек. Местные жители считают, что животных кто-то травит, так как питьевая вода в мисках, стоящих на улицах, окрашена в розовый цвет. Вместе с бродячими животными гибнут и домашние питомцы, которых хозяева отпускают погулять.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что трупы кошек с признаками отравления найдены на нескольких улицах района. Животные, предположительно, жили в подвальных помещениях.

В апреле в парке на юге Москвы появились предупреждения о догхантерах, разбрасывающих яд. Владельцам собак посоветовали держать питомцев на поводке либо в наморднике.

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