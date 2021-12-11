В Москве женщину доставили в отдел полиции из-за спущенной маски

В Зеленограде женщину доставили в отдел полиции из-за того, что она отказалась надеть защитную маску на лицо. Видео с задержанием появилось в Telegram-канале «Происшествия и новости Москвы 18+».

На кадрах видно, как за женщину вступились несколько прохожих, однако в отделение полиции ее все-таки забрали.