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В Москве женщину доставили в отдел полиции из-за спущенной маски

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В Москве женщину доставили в отдел полиции из-за спущенной маски
Кадр: Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы 18+»

В Зеленограде женщину доставили в отдел полиции из-за того, что она отказалась надеть защитную маску на лицо. Видео с задержанием появилось в Telegram-канале «Происшествия и новости Москвы 18+».

На кадрах видно, как за женщину вступились несколько прохожих, однако в отделение полиции ее все-таки забрали.

Задержанная уверяла, что выходила из магазина со спущенной на подбородок маской и рядом было много людей без средств индивидуальной защиты.

Ранее на рейсе Москва-Сочи задержали пассажира без маски.

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