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В Москву двинулись дачники

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Фото: Максим Блинов/ РИА "Новости"

Столичных автомобилистов предупредили о пробках на дорогах вечером в воскресенье, 19 мая. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения, опубликованном в Twitter.

«Наиболее сложно сейчас на Ленинградском шоссе, Новорижском шоссе, Симферопольском шоссе и даже на платной М4 на подъезде к Москве. Наберитесь терпения, если сейчас там», — говорится в сообщении.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность московских дорог по состоянию на 18:40 оценивается в два балла из 10 возможных.

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Moslenta, 2019 г. 18+

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