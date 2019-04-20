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В Москву перебросили танки

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москву переброшена военная техника, которая примет участие в параде на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Механизированную колонну, в состав которой вошли «Искандеры», С-400, «Панцири», «Смерчи» и другая техника, передислоцировали из подмосковного Алабино на улицу Нижние Мневники. Кроме того, на станцию Пресня по железной дороге доставили танки Т-34-85 и Т-72БЗ, самоходки, «Буки», «Торы» и другие гусеничные машины.

От станции танки и самоходки самостоятельно добрались до места дислокации.

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