В Москву прибудет военная техника

В столицу из подмосковного поселка Алабино начнут доставлять военную технику, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 Мая. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России, передает РИАМО.

Сообщается, что передислокация образцов начнется в 22:00 в пятницу, 19 апреля, а их прибытие в московский район Хорошево-Мневники ожидается около двух часов ночи в субботу, 20 апреля.

Как уточняет ведомство, на временную площадку будут доставлены более 100 технических средств, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400, подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», а также бронетранспортеры «Бумеранг», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Корнет», бронированные автомобили «Тайфун» и другие образцы.