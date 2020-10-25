В Москву придет аномальное тепло

В Москву на следующей неделе придет теплая и сухая погода. Об этом ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, отсутствие осадков связано с деятельностью антициклона. Вильфанд отметил, что москвичей ожидает аномально теплая неделя. Днем температура прогреется до 9-11 градусов, минимальные ночные показатели составят 0-5 градусов.

На прошлой неделе в Москве выпал мокрый снег. При этом синоптики заметили, что рассчитывать на образование снежного покрова в ближайшее время москвичам не стоит, потому что почва еще достаточно теплая.

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