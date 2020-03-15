В Москву придет неустойчивая погода

Москвичей на предстоящей неделе ожидает неустойчивая погода со снегом и дождем, потеплением в середине недели и похолоданием в выходные. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Днем в понедельник, 16 марта, москвичам пообещали погожий день, однако ночью ударят морозы до минус 6-8 градусов. Со вторника погода будет неустойчивой, с облаками и осадками. Атлантическое тепло вернет температурный фон в климатическое русло и на 3-4 градуса превысит многолетнюю норму.

Синоптики отметили, что «окно» хорошей погоды возможно лишь в пятницу, 20 марта — снежный покров почти исчезнет. К выходным снова похолодает. «Вторая половина марта не будет такой комфортной, как начало весны», — подчеркнули в «Фобос».

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