В Москву придет ранняя осень

На следующей неделе в Москве похолодает, погода будет напоминать раннюю осень. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он заявил, что понедельник, 10 августа, в столице может стать последним по-июльски теплым днем, когда столбики термометров поднимутся до 25 градусной отметки. Во вторник прохождение холодного атмосферного фронта откроет путь полярному воздуху. «Под аккомпанемент ливневого дождя дневная температура понизится до плюс 18-23», — добавил Тишковец.

Последующие дни до конца недели будет усиливаться тяга свежих северных ветров, из-за чего по ночам воздух станет остывать до плюс 5-10 градусов, а после полудня показания термометров будут колебаться в диапазоне плюс 15-20 градусов.

При этом температура воды понизится до плюс 15-17 градусов, купальный сезон в Москве завершится.

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