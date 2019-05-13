В Москву придут дожди и холод

На новой рабочей неделе в столичном регионе ожидается дождливая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, в понедельник и вторник, 13 и 14 мая, температурные показатели будут несколько выше нормы: в городе ожидается около 18-23 градусов тепла днем и до плюс 10 градусов ночью. «При этом будут кратковременные локальные дожди. Также возможны грозы, по крайней мере, все условия для грозовой деятельности существуют», — добавил собеседник агентства.

Эксперт также сообщил, что с четверга, 16 мая, в Москве прогнозируется похолодание до плюс 16-20 градусов. Он отметил, что это может быть связано с изменением циркуляции воздуха.

Кроме того, атмосферное давление в регионе несколько повысится и составит около 754 миллиметров ртутного столба (при норме в 748 миллиметров).

Ранее сообщалось, что из-за грозы, которая прошла в Москве в четверг, 9 мая, пострадали 12 человек. Двое из них были госпитализированы. Кроме того, упавшими деревьями повреждены пять автомобилей.

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