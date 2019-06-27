В Москву придут дожди и порывистый ветер

Дождь и местами порывистый ветер придут в Москву и Подмосковье в четверг, 27 июня. При этом температура воздуха понизится до 17-19 градусов, сообщает портал «Метеоновости».

Ветер в столице будет юго-восточный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 738 миллиметров ртутного столба.

Как отмечают специалисты, такие погодные условия могут спровоцировать у гипертоников и гипотоников ухудшение самочувствия. У них возможны мигрень, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение. Кроме того, из-за резких изменений погоды самочувствие может ухудшиться у людей с некоторыми хроническими заболеваниями, в том числе с проблемами в эндокринной и нервной системе, болезнями суставов и органов дыхания.

23 июня синоптики предупредили москвичей о мощном ультраполярном вторжении, которое настигнет столичный регион на этой неделе. Температура воздуха резко понизится до климатических показателей сентября: ночью столбики термометров опустятся до плюс 5-10 градусов, днем будет около плюс 12-17 градусов. После этого в Москву вновь вернется тепло.

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