В Москву придут ночные заморозки

В начале следующей недели ночная температура воздуха в столичном регионе опустится до отрицательных значений. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, температура в ночные часы 29 апреля составит около 0 градусов в городе, по области до минус 3 градусов. «30 апреля — в Москве от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье до минус 2 градусов. В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 градусов в Москве, по области от минус 1 до плюс 4 градусов, местами заморозки», — говорится в сообщении.

Днем в понедельник, 29 апреля, ожидается от 10 до 12 градусов тепла в Москве и до 13 в области. Во вторник, 30 апреля, температура в Москве поднимется до 12-14 градусов и до 10-15 по области. В среду, 1 мая, днем воздух прогреется от 14 до 16 градусов в городе и 12-17 в регионе.

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