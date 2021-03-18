В Москву прилетела пыль из пустыни

Мосэкомониторинг зафиксировал увеличение количества пыли в городе. Предположительно, она прилетела в столицу из пустынь Китая, Казахстана, Катара или других стран, где бушуют песчаные бури. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Уточняется, что повышенный уровень концентраций взвешенных частиц РМ 10 зафиксировали все станции контроля в Москве.

Специалисты передвижной экологической лаборатории отметили, что подобный случай не уникален. Например, в 2014 году в Лондоне обнаружили песок из Сахары, который принесло туда ветром.

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