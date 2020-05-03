В Москву пришел самый теплый день с начала весны

В столице зарегистрировали самый теплый день с начала весны. Об этом сообщает агенство «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

По состоянию на 10 часов утра воскресенья воздух в районе главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, успел прогреться до 17,8 градуса. «Воскресенье, 3 мая, стало самым теплым днем с начала нынешней весны», — сообщили в метеобюро.

Собеседник агенства добавил, что предыдущий максимум температуры был зарегистрирован 28 марта — тогда столбики термометров поднялись до отметки 17,4 градусов. Метеорологи также предупредили москвичей о возможных кратковременных дождях с грозами и порывистом ветре до 15 метров в секунду.

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