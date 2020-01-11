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В Москву пришел снегопад

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москву в субботу, 11 января, пришел снегопад. По данным портала «Метеоновости», на всей территории столичного региона высота снежного покрова к утру 12 января не превысит 5-7 сантиметров.

Синоптики отмечают, что максимальная температура воздуха составит от минус 2 до 0 градусов в столице и от минус 3 до плюс 2 в области. Отмечается, что сохраняются неблагоприятные погодные условия — влажность воздуха высока, а содержание кислорода снижено.

Ранее сообщалось, что в Крещение, 19 января, москвичам не стоит ждать морозов — температура воздуха опустится лишь до минус 5 градусов. В столице по-прежнему ожидается преобладание в атмосфере западно-восточного переноса, и циклоны будут проходить.

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