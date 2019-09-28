В Москву пришла классическая золотая осень

В субботу, 28 сентября, воздух в столице прогреется до 14 градусов. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, москвичей ожидает классическая золотая осень, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что температура в области составит от 10 до 15 градусов. «В общем, идеальная, комфортная погода, золотая осень классическая», — сказал Тишковец.

Атмосферное давление в этот день составит 750 миллиметров ртутного столба. Ветер южных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!