В Москву пришла погода «миллион на миллион»

Москвичей в четверг, 11 марта, ожидает погода «миллион на миллион» — с мартовским солнцем без осадков и слабым ветром. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Есть одно хорошее изменение — ветры свернут с северных румбов на юго-западные и по скорости будут минимальные. Так что из двух факторов, которые определяют аномальный мороз, один фактор прекращает существовать», — отметил Тишковец.

Синоптик рассказал, что остается только пришедшее в столицу радиационное выхолаживание, однако оно в большей степени относится к ночному времени. Днем мартовское солнце будет немного греть горожан — температура в Москве ожидается минус 6-8, а в Подмосковье — минус 5-10.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!