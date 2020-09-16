В Москву пришли дикие кабаны

В Москве на Кожуховской улице заметили диких кабанов. Видео с животными, которые пришли к проезжей части, опубликовано в Twitter-аккаунте «Дикая Москва»

«На Кожуховской улице замечены дикие хрюшки», — говорится в подписи к публикации.

Комментаторы отметили, что животные чаще стали появляться в городах. Некоторые предположили, что это связано с вырубкой лесов. «Вот они и выходят к людям, не понимая, что идти к людям — это большая опасность. Да и дороги вместо привычных им лесов. Машины могут задавить», — написала пользовательница AnAn.

В июле москвичам рассказали о мерах безопасности при встрече с дикими кабанами. По словам экологов, кабаны очень осторожные и не собираются беспричинно нападать на человека. Горожанам посоветовали не привлекать лишнее внимание к себе, а также медленными шагами пойти обратно. Кроме того, нельзя поворачиваться спиной к кабанам — это правило касается и всех остальных диких животных.

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