В Москву пришло бабье лето

В Москве и Подмосковье началось бабье лето. В среду, 28 августа, ожидается благоприятный, но не очень теплый день, сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, максимальная температура в городе составит плюс 17-19 градусов, в Московской области — плюс 15-20 градусов. Атмосферное давление повысится до 757 миллиметров ртутного столба.

Отмечается, что такой температурный фон ниже многолетней климатической нормы. Это объясняется северной тягой ветров, которая обеспечивает приток прохладного воздуха полярного происхождения.

Ранее сообщалось, что в середине недели в столичном регионе ожидается похолодание. Согласно данным специалистов, в ночь на среду и четверг, 28 и 29 августа, температура воздуха в городе установится на отметках в 5-10 градусов, а в некоторых районах Подмосковья может опуститься до трех градусов тепла или даже до нуля.

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