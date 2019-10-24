В Москву вернется дождь

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в четверг, 24 октября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Местами в городе прогнозируется небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит до 11-13 градусов в столице и до 8-13 градусов — в Подмосковье, что на 6-7 градусов выше средних многолетних значений. Атмосферное давление вырастет до 753 миллиметров ртутного столба.

«В конце октября погодные условия гипоксического типа как раз и становятся внешним фактором риска для метеозависимых людей, особенно с хроническими состояниями бронхолегочной или сердечно-сосудистой системы», — отметили специалисты.

Справиться с недомоганием помогут средства, снижающие недостаток кислорода, прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения и седативные препараты растительного происхождения.

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