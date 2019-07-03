В Москву вернется май

В среду, 3 июля, температура в столичном регионе снизится до майских показателей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра «Фобос».

Погода в городе обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, это сопровождается дождевыми облаками, скоротечными ливнями, порывистым ветром и понижением температуры. «Температура воздуха днем в столице — плюс 18-20 градусов, в Подмосковье — плюс 16-21 градус. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное, 740 миллиметров ртутного столба», — уточнили синоптики.

Погода в столице сохранится умеренно влажная, содержание кислорода в пределах нормы, атмосферное давление слабо будет расти, уточняет портал «Метеоновости». «Людям, страдающим кислородной недостаточностью при бронхолегочных заболеваниях, ИБС, постинфарктными состояниями, нарушениями обмена веществ, такие внешние условия могут даже принести облегчение», — указали специалисты.

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